Происшествия

Свидетелей драки на горе Соколихе разыскивают в Псковском районе

Свидетелей драки на горе Соколихе разыскивают в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району расследует уголовное дело, возбужденное 17 января этого года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ.

В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года на автомобильной парковке, расположенной на горе Соколихе вблизи монумента в память о Ледовом побоище, в результате внезапно возникшего конфликта 23-летнему псковичу причинили телесные повреждения средней тяжести.

В настоящее время лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими являются трое местных жителей в возрасте от 18 до 21 года.

По данному уголовному делу организовано следствие. Разыскиваются очевидцы преступления.

Лиц, обладающих значимой для органов предварительного следствия информацией, в том числе явившихся очевидцами совершенного преступления просят обратиться в следственный отдел ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19, к начальнику следственного отдела, либо связаться по телефону 8-929-042-78-32 – Светлана Ивановна.