Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Пустошкинском районе

Женщина погибла при пожаре в деревне Васильки Пустошкинского района 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В жилом доме сгорели диван и пол. Хозяйку дома, местную жительницу 1939 года рождения, обнаружили погибшей. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем владелицы дома. Пожарным удалось спасти жилой дом.

В тот же день в трех километрах от железнодорожной станции «Подсевы» в Порховском районе в тепловозе 2 ТЭ-116 №1540 грузового состава №3192, следующего из Дно на станцию «Березка», оплавились силовые кабеля от поездных кондукторов на тяговые двигатели на площади 5 м2. Предполагается, что возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки в тепловозе.

А в деревне Муровицы Псковского района горел жилом дом на улице Весенней. При пожаре пострадал мужчина 1957 года рождения, его доставили в Псковскую городскую больницу. По имеющейся информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.