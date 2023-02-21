Происшествия

Житель Бежаницкого района изготавливал и продавал суррогат алкоголя

Расследование уголовного дела о продаже суррогата алкоголя завершили в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, с октября по декабрь 2022 года 69-летний местный житель изготавливал в одном из населённых пунктов района и реализовывал для использования в пищевых целях спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, пока его деятельность не была пресечена.

В ходе неотложных следственных действий самого был изъят. Изучение личности показало, что ранее мужчина два года подряд привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.