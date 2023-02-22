Происшествия

Пскович предстанет перед судом за повторное вождение в нетрезвом виде

Пскович предстанет перед судом за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

8 января 62-летний житель Псковского района, ранее привлечённый к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), вновь сел за руль автомобиля ВАЗ-21120 в состоянии алкогольного опьянения в деревне Верхолино Псковского района. Водителя остановили сотрудники ГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Санкция статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.