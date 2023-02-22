Происшествия

Псковичка ударила невестку банкой по голове

Псковичка предстанет перед судом за избиение невестки банкой по голове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Как установлено в ходе дознания, свекровь в ходе конфликта нанесла удар банкой по голове своей невестке, причинив ей легкий вред здоровью. Санкция статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.