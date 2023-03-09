Происшествия

Жители Пскова и Великих Лук передали мошенникам более двух миллионов рублей

Жители Пскова и Великих Лук передали мошенникам более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 4 по 8 марта нескольким жителям Пскова и Великих Лук позвонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковской сферы. Они настойчиво предлагали своим собеседникам под предлогом предотвращения попыток несанкционированного списания денежных средств с их банковских счетов самим срочно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета». Других горожан незнакомцы ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на одном из популярных интернет-сайтов.

В результате жители области лишились в общей сложности свыше двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняют в рамках возбужденных уголовных дел.