Происшествия

Кража газового баллона обернулась для жителя Псковской области лишением свободы

Жителя Стругокрасненского района отправили в колонию за кражу газового баллона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что в марте 2022 года ранее судимый злоумышленник незаконно проник в жилище соседки, откуда украл принадлежащие ей газовый баллон и печной настил общей стоимостью 2 600 рублей. Ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Полагая, что назначенное ему судом первой инстанции наказание является чрезмерно суровым, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке. Апелляционным определением Псковского областного суда приговор Стругокрасненского районного суда в отношении мужчины оставлен без изменения и вступил в законную силу.