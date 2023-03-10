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Ещё двух пропавших подростков нашли в Пскове

11.03.2023 11:29|ПсковКомментариев: 0

Двух подростков, которые пропали в Пскове 9 марта, удалось найти. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Так, Даниил Овсиенко 9 марта около 13:00 ушел из специальной коррекционной школы №2 и не вернулся домой. 

Дмитрий Каспранов ушел 9 марта около 11:00 и пропал. 

Ранее сообщалось, что двух подростков, которые пропали в Пскове 6 марта, удалось найти. Их местонахождение установили спустя два дня.

Теги: #псков #подростки
Источник: Псковская Лента Новостей
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