Происшествия

Сарай горел в псковской деревне Раздолье

Сарай горел в псковской деревне Раздолье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании в ведомство сообщили 10 марта в 22:04. В деревне Раздолье в Тямшанской волости по улице Виноградной выгорело изнутри помещение сарая. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание лампы внутри помещения.

Кроме того, в 18:59 в урочище Красное Село в Печорах горело помещение в здании пилорамы. Огонь также повредил кровлю. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования внутри бытового помещения.