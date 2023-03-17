Происшествия

Гдовичка и великолучанка фиктивно зарегистрировали у себя иностранцев

Жительницы Гдова и Великих Лук фиктивно зарегистрировали у себя иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в марте текущего года в Гдове местная жительница 1975 года рождения осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Узбекистан. А в Великих Луках в ноябре прошлого года местная жительница 1993 года рождения тоже фиктивно зарегистрировала гражданку Российской Федерации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.