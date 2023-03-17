Происшествия

Суд вынес приговор сыну экс-депутата, сбившему двух полицейских в Великих Луках

Сына экс-депутата Великолукской городской Думы Игоря Павлюка признали виновным в применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Инцидент произошел 17 мая во дворе на проспекте Гагарина в Великих Луках, возле гаража. 43-летний водитель автомобиля BMW сбил двух оперативных сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей.

«Изучение личности показало, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – отметили в следственном комитете.

В пресс-службе судов региона уточнили: так как суд зачёл время содержания под стражей до 17 марта 2023 года, мужчину освободили из-под стражи в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.