Происшествия

Великолучанин лишился ног из-за упавшей плиты на заброшенном заводе

Тело 29-летнего мужчины обнаружили на территории нефункционирующего завода в Великих Луках сегодня, 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл на улице Малышева, 11. «Мужчина получил травму в результате падения плиты в виде травматической ампутации нижних конечностей», – сообщили в ведомстве.

Личность погибшего установлена. На месте работают сотрудники следственного комитета, полиции и скорой помощи.