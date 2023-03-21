Происшествия

Выпавшая из окна годовалая псковичка находится в больнице в тяжелом состоянии

Выпавшая из окна годовалая жительница Псковской области находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом главный врач Псковской детской областной клинической больницы Анна Митюшкина сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Из года в год у нас увеличивается количество выпавших детей. И этот год уже, скажем так, открыт: годовалый ребёнок выпала из окна, сейчас она находится у нас на лечении. К сожалению, достаточно тяжелое состояние у ребенка», - рассказала Анна Митюшкина.

Она призвала родителей маленьких детей установить на окна запоры и не оставлять их одних в комнате.