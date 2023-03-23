Происшествия

Женщина в ходе ссоры воткнула нож в лицо соседа в Псковской области

67-летнюю женщину подозревают в убийстве соседа в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Утром 23 марта подозреваемая в ходе ссоры с соседом, который накануне остался ночевать у нее дома, схватила нож и ударила его в лицо. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте преступления. В тот же день женщина сообщила о совершенном ей убийстве в правоохранительные органы.

Следователи незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время продолжается работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).