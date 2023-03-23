Происшествия

Москвич в ответ на пощечину ударил знакомого ножом в Бежаницком районе

23-летний москвич в ответ на пощечину ударил знакомого ножом в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

В ночь на 12 января подсудимый распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними произошла ссора из-за старых обид, в ходе которой потерпевший ударил товарища по щеке. Подсудимый взял со стола нож и ударил обидчика в живот, причинив тяжкий вред здоровью.

При определении вида и размера наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, явку с повинной, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принесение извинения потерпевшему, оказание помощи после совершения преступления. Отягчающее наказание - рецидив преступлений – тоже учёл.

Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.