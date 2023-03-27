Происшествия

Осужденный не смог найти поезд для прохождения принудительных работ в Великих Луках

Наказание в виде принудительных работ заменили на лишение свободы в Великих Луках 58-летнему жителю Свердловской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Мужчина осужден за преступление, предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. 21 ноября прошлого года УФСИН России по Свердловской области выдало предписание о прибытии в ФКУ ИЦ № 1 УФСИН России по Псковской области в Великих Луках для отбывания наказания в виде принудительных работ в срок не позднее 25 ноября.

Мужчина, находясь на железнодорожном вокзале, не смог найти поезд, на котором ему нужно было следовать в пункт назначения. Для отбытия наказания в Великие Луки осужденный не поехал. Впоследствии его задержали. В результате он не прибыл в ИЦ № 1.

Суд согласился с мнением прокурора и удовлетворил ходатайство, заменив наказание в виде принудительных работ на лишение свободы.