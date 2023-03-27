Происшествия

Петербургский отель оштрафовали за отказ псковскому спортсмену-колясочнику в посещении спа-зоны

Прокуратура Петроградского района по обращению псковского спортсмена-колясочника Владимира Петрова провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите маломобильных групп населения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В ведомстве установили, что в феврале заявителю отказали в посещении спа-комплекса, расположенного в отеле на улице Рюхина, и предоставлении заранее оплаченных им услуг. Руководство объяснило свое решение наличием у мужчины инвалидности.

В результате проведенной проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.62 КоАП РФ (дискриминация), в отношении юридического лица.

Организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Ранее Владимир Петров рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что администратор отеля нашла несколько причин для отказа в предоставлении услуг.