Общество

Псковского спортсмена-колясочника не пропустили в спа-отель в Петербурге из-за инвалидности

Псковского спортсмена-колясочника Владимира Петрова не пропустили в спа-зону в отеле Санкт-Петербурга, не объяснив причину отказа. В происшествии начал разбираться следственный комитет города. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Владимир Петров / «ВКонтакте»

«Планировали отдых в Санкт-Петербурге на праздничных выходных, выбрали отель, на сайте которого не уточнялось, есть ли доступ, возможность посетить спа. Мы позвонили и обо всем договорились по телефону. Приехали к назначенному в бронировании времени, заселились в отель и отправились на процедуры. Администратор спа-комплекса отказала в посещении, сославшись на то, что я передвигаюсь на инвалидной коляске, а значит мне запрещено здесь находиться», – сообщил мужчина.

Владимир Петров рассказал, что администратор нашла несколько причин для отказа. По её словам, она связывалась со своим непосредственным руководством, которое дало прямой приказ: не пускать. Для обоснования сотрудница спа-зоны пыталась сослаться на правила посещения, но там указывалось только на соблюдение посетителями правил пожарной безопасности и гигиенических норм.

«Я спросил, а что в таком случае нарушаю? Мне ответили, что есть опасения за безопасность других посетителей, так как я являюсь инвалидом-колясочником. Якобы могу чем-то навредить грудничкам и пенсионерам. Затем последовали оправдания, что я могу нарушить санитарно-гигиенические нормы. Я предложил обработать коляску специальным дезинфицирующим раствором. Тогда и эта причина отпала. Сотрудники стали мотивировать свой отказ тем, что спа-комплекс не предусмотрен для посещения людей с инвалидностью. Раз у меня есть опекун, я должен оставить коляску за турникетом, опереться на близкого человека и пройти. Это кажется бредом, но звучало от человека, который представлял интересы компании», – пояснил он.

Владимир Петров пояснил, что специальное оборудование ему не нужно, он является спортсменом по водным видам спорта, посещает бассейны, аквапарки, в которых ни разу не сталкивался с подобной ситуацией.

«На втором часу общения с администратором мы стали вести видеосъемку, опубликовали. На видео обратили внимание следственные органы. На следующий день нас вызвали в СК, сообщили, что дело на особом контроле. Также я написал обращение в прокуратуру, чтобы было вынесено определенное решение в отношении руководства отеля», – отметил спортсмен-колясочник.

За неиспользованное посещение спа-комплекса Владимиру Петрову вернули 1500 рублей. Кроме того, с ним связались и подтвердили, что политика компании такова, что по-другому поступить администратор не могла.

«Я им объяснил, что они занимаются дискриминацией людей по признаку инвалидности. Руководитель извинилась, но продолжила линию, что таковы правила компании. Законодательно объяснить также она не смогла, предлагала скидку или подарки на проживания в отеле. Конечно, я отказался и порекомендовал пересмотреть свою политику, озаботиться публикацией информации о доступности их отеля людям с инвалидностью», – подчеркнул мужчина.

Для него ситуация вдвойне обидная, поскольку за всем происходящим наблюдал его сын.

«Тяжелое состояние. Сын говорил: "Папа, почему тебя не пропускают? Ты же такой же как и мы". Я 20 лет на коляске и за всё это время ни одного отказа в посещении любого учреждения не получал. Это и противозаконно и, в первую очередь, неэтично», – подчеркнул Владимир Петров.