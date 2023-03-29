Происшествия

Пропавшую два года назад уроженку Эстонии разыскивают в Пскове

Лидию Харченко 1981 года рождения разыскивают в Пскове. По имеющимся данным, эта уроженка Эстонии, зарегистрированная в городе Острове-3, с 3 сентября 2021 года без вести пропала на территории Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшей: на вид 40-45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы средней длины, светлые глаза.

Ранее женщина могла проживать в микрорайоне Любятово областного центра.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Лидии Харченко, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).