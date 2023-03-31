Происшествия

Псковичка до смерти забила соседа

Уголовное дело завели в отношении псковички за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом мужчине, к которому она пришла в гости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Как стало известно, жительница города Пскова, находясь в гостях у своего соседа, совместно распивала с ним спиртное. В ходе ссоры женщина несколько раз ударила соседа ногой в живот. От ударов у мужчины наступило внутреннее кровотечение, которое в последствии привело к смерти потерпевшего.

В настоящее время по уголовному делу производят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.