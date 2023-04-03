Происшествия

Жители Пскова и Великих Лук обогатили мошенников еще на три миллиона рублей

Мошенники под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов на жителей Пскова и Великих Лук завладели их деньгами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они заявляли своим собеседникам, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты или снять деньги с их банковских счетов. Для предотвращения этих противоправных попыток мошенники настаивали на том, чтобы горожане незамедлительно сами оформили кредиты и полученные деньги перевели на «безопасные счета», что те и сделали.

После общения с мошенниками жители региона не досчитались в общей сложности более трех миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Во избежание подобных неприятных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности: ни под какими предлогами не поддаваться на различные ухищрения неизвестных лиц в Сети или по телефону, не предоставлять им свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт. И ни в коем случае не следует пересылать деньги на указанные "доброжелателями" адреса!» - призвали в полиции.