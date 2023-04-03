Происшествия

Пожилую псковичку подозревают в использовании фальшивых денег

Банкноту с признаками подделки изъяла полиция в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили 1 апреля в финансовом учреждении областного центра. По имеющимся данным, она поступила от безработной пожилой псковички. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

«Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!» - напомнили в полиции.