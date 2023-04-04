Происшествия

Несколько псковичей предстанут перед судом за разбой

Несколько псковичей предстанут перед судом за совершение преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ (разбой). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Как установлено в ходе следствия, житель Псковской области напал на мужчину в одном из общежитий города Пскова, избил и похитил часы, затем аналогичные действия совершил группой лиц по предварительному сговору с другим мужчиной, похитив мобильный телефон.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.