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Происшествия

Минометную мину обнаружили на приусадебном участке в псковской деревне

05.04.2023 09:50|ПсковКомментариев: 0

Минометную мину обнаружили в деревне Струково Псковского района 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

Взрывоопасный предмет нашли на приусадебном участке вблизи дома №7. Калибр мины - 82 мм. На место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова. 

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).

Теги: #псковский район #взрывоопасные предметы
Источник: Псковская Лента Новостей
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