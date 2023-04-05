Происшествия

Минометную мину обнаружили на приусадебном участке в псковской деревне

Минометную мину обнаружили в деревне Струково Псковского района 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный предмет нашли на приусадебном участке вблизи дома №7. Калибр мины - 82 мм. На место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).