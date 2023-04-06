Происшествия

Свердловчанин выкопал в дедовичском лесу 10 кг наркотиков и попался полиции

Уроженца Свердловской области привлекли к уголовной ответственности в Дедовичском районе за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

12 декабря подсудимый, выполняющий функции «курьера-водителя», приехал на территорию Дедовичского района. Находясь в лесу, он извлек из тайника наркотики весом более 10 кг и поместил его в багажник. Довести до конца преступление он не смог, так как запрещенные вещества обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

Суд признал мужчину виновным и с применением статьи 64 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере 350 000 рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.