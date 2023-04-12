Происшествия

Двое подростков пропали в Псковской области

Двое подростков, Юлия Вихрова 2007 года рождения и Вячеслав Вихров 2010 года рождения, ушли из дома по месту жительства в Опочке 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МО МВД России «Опочецкий».

Вячеслав Вихров был одет в чёрные брюки, чёрные кроссовки с белыми полосками и серую куртку, на рукавах которой есть красная отделка. Юлия Вихрова была одета в одежду чёрного цвета, при ней находилась сумка-рюкзак чёрного цвета. Волосы - рыжего цвета.

Всех, у кого имеется информация о месте нахождения подростков, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Опочецкий» по номеру 88113821755 или 112.