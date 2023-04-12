Происшествия

Псковича и его сожительницу осудили за незаконный оборот наркотиков

Псковича и псковичку осудили за незаконный оборот наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчине предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере, его сожительнице – в незаконном приобретении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.

«17 июля 2021 года у мужчины, после обращения к нему знакомого с просьбой о приобретении наркотических средств, возник умысел, направленный на их незаконный сбыт. Мужчина после получения денежных средств в сумме 2 500 рублей в счет оплаты наркотиков обратился к своей сожительнице, неосведомленной о преступном умысле, с просьбой через ее аккаунт на даркнет-рынке подыскать интернет-магазин по продаже наркотиков, что ею и было исполнено в целях приобретения наркотических средств для личного употребления», – описали преступление в пресс-службе судов.

В этот же день пара, получив координаты нахождения закладки, прибыла на указанное место и извлекла наркотики, которые подсудимый передал своему знакомому, встретившись с ним вечером того же дня.

Суд назначил мужчине 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его сожительнице – ограниченин свободы на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.