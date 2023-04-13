Происшествия

Свыше десяти ландшафтных пожаров зарегистрировали в Псковской области за сутки

16 ландшафтных пожаров произошло в Псковской области 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Пожарные реагировали на 16 ландшафтных пожаров. Напомним, обстановка с ними на территории области находится на особом контроле», - уточнили в ведомстве.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области 69 раз выезжали на пожары.

Смотрите также Душевая комната выгорела в доме великолучан из-за короткого замыкания

Пожароопасный сезон в регионе начался с 10 апреля. Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной – его рекомендуют не пытаться тушить самостоятельно. В таком случае нужно позвонить по телефонам 01, 101 или 112, описать местность, ориентиры и подождать приезда пожарных в безопасном месте.