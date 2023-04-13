Происшествия

«Без вести пропавшие» подростки угнали автомобиль в Пскове

Двух подростков в возрасте 14 и 16 лет подозревают в угоне автомобиля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в марте подозреваемые угнали отечественный автомобиль со двора одного из домов в городе Пскове, на котором в течение трех дней передвигались по областному центру и пригороду, пока их не задержали полицейские в одном из торгово-развлекательных центров. В ведомстве отметили, что подростков искали по ориентировке как без вести пропавших.

В настоящее время идет следствие.

В управлении напомнили, что уголовное наказание за угон наступает с 14-летнего возраста. Ответственность за содеянное предусмотрена как в виде крупного штрафа, так и лишения свободы на определенный срок.