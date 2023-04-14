Происшествия

Все полицейские наряды разыскивают совершившего разбойное нападение на банк мужчину в Великих Луках

Стали известны подробности разбойного нападения на банк в Великих Луках, которое произошло вчера, 13 апреля. Детали происшествия Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Великолукская телерадиокомпания

Вечером в ТЦ «Апельсин» произошел разбой в отделении банка. По предварительной информации, неизвестный мужчина в черной одежде и медицинской маске угрожал работникам банка предметом конструктивно схожим с пистолетом и потребовал отдать ему кассовую выручку - более 80 тысяч рублей.

Смотрите также Грабитель в маске похитил около 80 тысяч рублей из офиса банка в Великих Луках

На месте работала следственно-оперативная группа, на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит оперативные и розыскные действия, выясняют личность мужчины и его местонахождение.

На место для помощи коллегам выехали сотрудники областного аппарата УМВД России по Псковской области, задействованы все наряды единой дислокации.

Ход расследования взял на контроль начальник регионального УМВД России генерал-майором полиции Алексей Овсянников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.