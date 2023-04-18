Происшествия

Пенсионер в опочецкой деревне выстрелил из ружья в собутыльника в ходе ссоры

Мужчина предстанет перед судом в Опочке по обвинению в умышленном причинении знакомому тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 24 мая 74-летний мужчина в своем доме в одной из деревень Опочецкого района в процессе употребления спиртных напитков поссорился с 42-летним гостем. В ходе конфликта он взял висящее на стене незарегистрированное ружье, снаряженное патронами, и с близкого расстояния выстрелил в обидчика. В результате ранения пострадавшему ампутировали ногу.

Теперь мужчину обвиняют в незаконном хранении оружия, боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ), незаконном изготовлении боеприпасов (часть 1 статьи 223 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.