Происшествия

Минометную мину обнаружили у паломнического центра в Печорах

Минометную мину обнаружили в Печорах 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Для идентификации снаряда на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова. Минометную мину нашли у дома №82А на улице Юрьевской. Отметим, по указанному адресу располагается паломнический центр «Дом паломника».

Калибр взрывоопасного объекта составил 120 мм.

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Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).