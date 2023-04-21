Происшествия

Два человека погибли при пожаре в стругокрасненской деревне

Два человека погибли при пожаре в деревне Радежа Стругокрасненского района 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили около 15.30. По прибытию к месту пожара сотрудники МЧС установили, что происходит горение одноэтажного деревянного обшитого кирпичом жилого дома. В 16:00 на месте пожара обнаружили двух погибших взрослых людей.

Пожар был локализован в 15:50, в 16:05 открытое горение ликвидировали.

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении.