Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
как юродивый Николка Псков спас
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Топ учебных заведений
инициативы ЛДПР и новые проекты
построй дом своей мечты
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Господин Рейтингомер
перерасчет платы за СОИ
Защита для псковских предпринимателей
кто придет работать в больницы региона?
девять лет за подснежники
маршруты силы
новые скверы
 
 
 
ещё Происшествия 22.04.2023 17:080 Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове 23.04.2023 12:400 Неосторожное курение привело к смерти женщины при пожаре в Великолукском районе 22.04.2023 19:200 Причину образования «гриба» из дыма над Псковским районом установили в МЧС 22.04.2023 18:400 Два человека погибли при пожаре в стругокрасненской деревне 22.04.2023 18:070 Житель Пскова доверился мошеннику и лишился около 270 тысяч рублей  22.04.2023 17:080 Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове
 
 
 
Самое популярное 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 21.04.2023 08:370 Спецслужбы нашли запустившего квадрокоптер над аэропортом Пскова - Baza 16.04.2023 23:540 Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?» 20.04.2023 15:422 Назначен новый замглавы администрации Пскова 20.04.2023 15:330 Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Неосторожное курение привело к смерти женщины при пожаре в Великолукском районе

23.04.2023 12:40|ПсковКомментариев: 0

Женщина погибла при пожаре в деревне Беседино Великолукского района сегодня, 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Около 8:00 утра в МЧС поступило сообщено о возгорании в жилом доме. В результате пожара в доме сгорела кровля и выгорело здание.

В 8:45 на месте пожара спасатели обнаружили погибшую женщину 1984 года рождения.

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Теги: #ГУ МЧС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 253 человека
23.04.2023, 12:400 Неосторожное курение привело к смерти женщины при пожаре в Великолукском районе 23.04.2023, 12:180 Cудья Верховного суда российского региона погиб в ДТП 23.04.2023, 12:040 Почти 30% избирателей проголосовали на выборах главы Пустошкинского района 23.04.2023, 11:500 «Вахта памяти» стартовала в Невельском районе
23.04.2023, 11:380 Посетитель ТЦ упал с эскалатора и приземлился на прилавок с яблоками 23.04.2023, 11:210 Опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России 23.04.2023, 10:582 Экс-пресс-секретарь псковского реготделения «ЕР» и экс-лидер реготделения ЛДПР стали супругами 23.04.2023, 10:440 Скончался известный советский композитор Алексей Муравлев
23.04.2023, 10:240 Потомков бывшего военного разыскивают в Псковской области через проект «Жди меня» 23.04.2023, 10:030 Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 10:00 превысила 20% 23.04.2023, 09:464 Космонавт ответил на обвинение в травле актрисы Юлии Пересильд 23.04.2023, 09:191 Антипасху отмечают православные 23 апреля
23.04.2023, 09:000 Ученик псковской школы стал победителем олимпиады ЦИК РФ по вопросам избирательного права 23.04.2023, 08:000 Начался второй день голосования на выборах главы Пустошкинского района 22.04.2023, 22:000 Урок по правилам дорожного движения провели в псковском скейт-парке 22.04.2023, 21:390 Аналитик назвал самый ненадежный пароль для смартфона
22.04.2023, 21:151 Спектакль «Морфий» псковского драмтеатра стал лауреатом премии «Золотая маска – 2023» 22.04.2023, 21:150 Вакансия полицейского открыта в псковском УМВД 22.04.2023, 20:540 Малый бизнес в Пскове увеличил спрос на новый персонал на 38% 22.04.2023, 20:450 Псковские футболисты встретились в матче «Зенит» - «Локомотив»
22.04.2023, 20:351 Туманность Орел в созвездии Змеи запечатлел псковский астрофотограф 22.04.2023, 20:230 В Израиле смогли напечатать мясо рыбы на 3D-принтере 22.04.2023, 20:180 28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 22.04.2023, 20:160 Уроки парламентаризма провели в школах Пскова
22.04.2023, 20:001 Завершился первый день голосования на выборах главы Пустошкинского района 22.04.2023, 19:410 Опочанин в очередной раз попался полиции пьяным за рулем 22.04.2023, 19:292 Замруководителя аппарата правительства Псковской области назначен Андрей Вьюнов 22.04.2023, 19:200 Причину образования «гриба» из дыма над Псковским районом установили в МЧС
22.04.2023, 18:590 Эксперты выяснили, куда полетят россияне на майские праздники 22.04.2023, 18:400 Два человека погибли при пожаре в стругокрасненской деревне 22.04.2023, 18:280 До +23 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 23 апреля 22.04.2023, 18:070 Житель Пскова доверился мошеннику и лишился около 270 тысяч рублей 
22.04.2023, 17:480 Справлявшего нужду на рельсы индийца убила летящая корова 22.04.2023, 17:273 Министр просвещения Сергей Кравцов приехал в Печоры на форум «Разговоры о важном» 22.04.2023, 17:080 Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове 22.04.2023, 16:496 Верховный суд: За оскорбления чиновников в Интернете можно получить штраф
22.04.2023, 16:300 Около тысячи человек пробегут марафон в центре Пскова 23 апреля 22.04.2023, 16:090 Роспотребнадзор напомнил о сходстве симптомов кори и ОРВИ 22.04.2023, 15:480 Квест «Псков.Мурал» проведут для молодежи 29 апреля 22.04.2023, 15:290 Дорогу до Владимирского лагеря начали ремонтировать в Стругокрасненском районе
22.04.2023, 15:090 Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 15.00 превысила 11% 22.04.2023, 15:020 Куриные яйца в «утином пруду» озадачили псковичей  22.04.2023, 14:440 Голосование вне помещения организовали для избирателей в Пустошкинском районе. ФОТО 22.04.2023, 14:250 Три тысячи человек эвакуируют в Белгороде из-за схода боеприпаса у российского самолета
22.04.2023, 14:040 На участие в ярмарке «Весна-2023» в Великих Луках поступило более 250 заявок 22.04.2023, 13:450 Андрей Турчак рассказал о ситуации с законопроектами по вопросам СВО 22.04.2023, 13:260 Опубликован график работы аттракционов в Летнем саду Пскова 22.04.2023, 13:050 Сын пресс-секретаря президента РФ Пескова воевал в ЧВК «Вагнер» — Пригожин
22.04.2023, 12:452 «Гриб» из дыма напугал жителей псковского Неелово-2. ФОТО 22.04.2023, 12:260 Авиапатрулирование лесов организовали в Псковской области для выявления пожаров 22.04.2023, 12:070 Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12.00 составила 5,64% 22.04.2023, 11:550 Главы трех районов Псковской области посетили мобилизованных в зоне СВО
22.04.2023, 11:360 Универсальная ярмарка «Весна-2023» проходит в Великих Луках 22.04.2023, 11:180 Житель Новоржева поссорился с соседом и нанес ему смертельную травму монтировкой 22.04.2023, 11:150 Артос раздают верующим в конце литургии в субботу Светлой седмицы 22.04.2023, 10:560 Отопительный сезон завершается в Великих Луках
22.04.2023, 10:411 Эксперт рассказал, у кого в России будет самая большая пенсия 22.04.2023, 10:180 Фотофакт: Новая разметка на Привокзальной площади в Пскове 22.04.2023, 09:592 Исполнилось 153 года со дня рождения основателя СССР Владимира Ленина 22.04.2023, 09:381 Минюст включил Христо Грозева* в реестр иноагентов
22.04.2023, 09:190 Мужчину без пальцев на ноге ищут в Псковской области с 14 февраля 22.04.2023, 09:006 Предложение усыплять бродячих животных поддержали в Совфеде 22.04.2023, 08:000 Стартовали досрочные выборы главы Пустошкинского района 21.04.2023, 22:120 Губернатор в кандидаты
21.04.2023, 22:000 Ветераны островской колонии отметили вековой юбилей общества «Динамо» 21.04.2023, 21:501 Лучшими в компьютерном многоборье среди пенсионеров Псковской области стали жители районов 21.04.2023, 21:400 Кто обязан подавать уведомление об исчисленных суммах налогов, расскажут псковичам 21.04.2023, 21:301 Пункты пропуска «Убылинка» и «Шумилкино» оснастили средствами принудительной остановки транспорта
21.04.2023, 21:201 «Мощное оружие» в борьбе с холестерином назвал врач 21.04.2023, 21:060 Форум секретарей местных и первичных отделений «Единой России» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 21.04.2023, 21:000 Глава Великих Лук рассказал о мероприятиях на встрече воздухоплавателей 21.04.2023, 20:500 Свыше семи тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России
21.04.2023, 20:400 Инфекционист предупредила о нападающих на людей воронах 21.04.2023, 20:300 Предка знаменитой справочной правовой системы показали псковские архивисты 21.04.2023, 20:231 ПЛН-ТВ: Форум секретарей местных и первичных отделений «Единой России» в Пскове 21.04.2023, 20:200 Псковские номинанты отправились на церемонию вручения «Золотой маски»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru