Неосторожное курение привело к смерти женщины при пожаре в Великолукском районе

Женщина погибла при пожаре в деревне Беседино Великолукского района сегодня, 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Около 8:00 утра в МЧС поступило сообщено о возгорании в жилом доме. В результате пожара в доме сгорела кровля и выгорело здание.
В 8:45 на месте пожара спасатели обнаружили погибшую женщину 1984 года рождения.
Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.