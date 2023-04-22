Происшествия

Неосторожное курение привело к смерти женщины при пожаре в Великолукском районе

Женщина погибла при пожаре в деревне Беседино Великолукского района сегодня, 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Около 8:00 утра в МЧС поступило сообщено о возгорании в жилом доме. В результате пожара в доме сгорела кровля и выгорело здание.

В 8:45 на месте пожара спасатели обнаружили погибшую женщину 1984 года рождения.

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.