Происшествия

Печерянин обокрал двух женщин в кафе и попал на скамью подсудимых

Жителя Печор приговорили к лишению свободы за кражу банковской карты и мобильного телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.

В декабре 27-летний мужчина, находясь в ночное время в кафе в Печорах, обнаружил на полу и забрал себе банковскую карту, принадлежащую потерпевшей. Он приобрел в кафе спиртные напитки, оплачивая их бесконтактным способом. Той же ночью мужчина похитил в этом кафе мобильный телефон марки Samsung Galaxy A50, принадлежащий другой потерпевшей, причинив последней ущерб на сумму 10 000 рублей.

Уголовное дело рассмотрел Печорский районный суд. С учетом позиции прокурора подсудимого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (Кража), по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.