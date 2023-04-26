Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
перерасчет платы за СОИ
Первомай в Псковской области
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
«Опальное» время
Господин Рейтингомер
кураторство над семьями участников СВО
Топ учебных заведений
Оазис здоровья под Псковом
Защита для псковских предпринимателей
построй дом своей мечты
«Истфакт» Два капитана
инициативы ЛДПР и новые проекты
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
кто придет работать в больницы региона?
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
 
 
 
ещё Происшествия 26.04.2023 09:490 150 овец и 20 коров погибли при пожаре в Плюсском районе 27.04.2023 18:040 Избиение водителя снегоуборщика под Псковом закончилось примирением сторон 27.04.2023 17:360 Печерянин обокрал двух женщин в кафе и попал на скамью подсудимых 27.04.2023 15:150 Попытка проучить сотрудников салона красоты закончилась для псковича тюрьмой 27.04.2023 12:202 Продавца контрафактных сумок Christian Dior наказали в Пскове 27.04.2023 09:381 Установлена причина пожара в трехэтажном доме на улице Свердлова в Пскове
 
 
 
Самое популярное 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 21.04.2023 08:370 Спецслужбы нашли запустившего квадрокоптер над аэропортом Пскова - Baza 25.04.2023 20:540 Хирург Псковской областной больницы Федор Шкурин скончался на 39-м году жизни 25.04.2023 07:451 Радоницу отмечают православные 25 апреля 20.04.2023 15:422 Назначен новый замглавы администрации Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Печерянин обокрал двух женщин в кафе и попал на скамью подсудимых

27.04.2023 17:36|ПсковКомментариев: 0

Жителя Печор приговорили к лишению свободы за кражу банковской карты и мобильного телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.

В декабре 27-летний мужчина, находясь в ночное время в кафе в Печорах, обнаружил на полу и забрал себе банковскую карту, принадлежащую потерпевшей. Он приобрел в кафе спиртные напитки, оплачивая их бесконтактным способом. Той же ночью мужчина похитил в этом кафе мобильный телефон марки Samsung Galaxy A50, принадлежащий другой потерпевшей, причинив последней ущерб на сумму 10 000 рублей.

Уголовное дело рассмотрел Печорский районный суд. С учетом позиции прокурора подсудимого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (Кража), по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Теги: #происшествие #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести майские праздники?
В опросе приняло участие 170 человек
27.04.2023, 18:040 Избиение водителя снегоуборщика под Псковом закончилось примирением сторон 27.04.2023, 18:000 Псков вошел в топ-5 популярных маршрутов на май на поезде из Петербурга 27.04.2023, 17:560 Губернатор встретился с псковскими военнослужащими и дал ряд поручений. ВИДЕО 27.04.2023, 17:541 Огульная эвтаназия бродячих животных: эффективность, последствия и альтернативы
27.04.2023, 17:500 Третий международный патриотический поход пройдет в Псковской области 27.04.2023, 17:360 Печерянин обокрал двух женщин в кафе и попал на скамью подсудимых 27.04.2023, 17:270 Программа долгосрочных сбережений поможет людям создать «подушку безопасности» - Мишустин 27.04.2023, 17:170 Подземный газопровод построили для зажжения Вечного огня в Дедовичах
27.04.2023, 17:120 Скандальность как мейнстрим 27.04.2023, 17:070 «Новые люди» вызвали псковских коммунистов на поединок в эфире «ПЛН FM» 27.04.2023, 17:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 апреля 27.04.2023, 16:580 Олег Брячак предложил оппозиции объединиться на выборах губернатора Псковской области
27.04.2023, 16:571 «Диктант Победы» в Псковской области написали более 2,5 тысячи человек 27.04.2023, 16:510 Депутат Евгений Васильев о работе в зоне СВО и списке добрых дел 27.04.2023, 16:450 Байк-рок фестиваль «Дача-пати» организуют в Пскове 27.04.2023, 16:340 Александр Гончаренко о выдвижении на праймериз «Единой России»: Я партийный человек
27.04.2023, 16:330 «Планка»: О новинках в фитнес-индустрии. ВИДЕО 27.04.2023, 16:230 Социальная рекламная кампания в поддержку чтения стартовала в России 27.04.2023, 16:100 Суд в Петербурге оставил в силе решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района 27.04.2023, 16:020 Почти 50% от произведенного в СЗФО сыра в 2023 году изготовили в Псковской области
27.04.2023, 15:510 Псковичей просят убрать транспорт из парковочных карманов на Завеличье 27.04.2023, 15:440 Школьники написали «Диктант Победы» в Псковском музее-заповеднике 27.04.2023, 15:290 Некоторые псковские пенсионеры получат пенсию в мае досрочно 27.04.2023, 15:190 Зажжение Вечного огня в Дедовичах прошло в режиме телемоста. ФОТО
27.04.2023, 15:150 Попытка проучить сотрудников салона красоты закончилась для псковича тюрьмой 27.04.2023, 15:020 В великолукских подземных переходах пройдет субботник 27.04.2023, 14:580 Вывоз мусора организуют в псковском СНТ «Росинка» 27.04.2023, 14:463 Софья Пугачева не повторит судьбу экс-главы Пустошкинского района – Армен Мнацаканян
27.04.2023, 14:430 Водоснабжение школы №16 в Пскове экстренно восстановили после аварии 27.04.2023, 14:370 Глава фракции ЕР в Новоржевском районном Собрании про работу Софьи Пугачевой: Терпение лопнуло 27.04.2023, 14:260 Безопасность во время майских праздников в Псковской области обеспечит ОМОН 27.04.2023, 14:190 ВТБ: В 2023 году рынок ипотеки на ИЖС вырастет на треть
27.04.2023, 14:140 Евгений Васильев о работе в зоне СВО: «Наоперировался» на 10 лет вперед 27.04.2023, 14:080 Российские подростки нашли труп женщины в овощной яме 27.04.2023, 13:590 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о работе в зоне СВО и списке добрых дел. ВИДЕО 27.04.2023, 13:540 Вечный огонь зажгли в Дедовичах на мемориале «Партизанская слава»
27.04.2023, 13:490 МегаФон снял научно-фантастический сериал с использованием игрового движка 27.04.2023, 13:466 Дендролог в Пскове не нужен - депутат Евгений Васильев 27.04.2023, 13:322 Депутаты признали неудовлетворительной работу главы Новоржевского района 27.04.2023, 13:190 Страусы в псковском подворье радуются наступлению весны. ВИДЕО
27.04.2023, 13:120 Панихиду по почетному гражданину Пскова Анатолию Васильеву отслужат 29 апреля 27.04.2023, 13:120 Камень продают в Пскове за 35 тысяч рублей 27.04.2023, 13:022 Начинается видеотрансляция круглого стола про конкурентность губернаторских выборов-2023 27.04.2023, 13:000 Псковский музей-заповедник вводит единый билет для большинства объектов
27.04.2023, 12:480 Псковичи стали в три раза чаще оплачивать интернет-покупки через SberPay Online 27.04.2023, 12:400 Андрей Турчак: «Диктант Победы» — своеобразный мост памяти о беспримерном подвиге 27.04.2023, 12:340 Великолукский велогонщик Сергей Фирсанов победил на чемпионате России  27.04.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция проекта о фитнесе «Планка»
27.04.2023, 12:254 Законопроект о приравнивании зарплат депутатов к средним по стране внесли в Госдуму 27.04.2023, 12:202 Продавца контрафактных сумок Christian Dior наказали в Пскове 27.04.2023, 12:121 Псков вошел в топ популярных российских городов для сити-туров 27.04.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Евгением Васильевым
27.04.2023, 12:020 Курсанты убрали территорию у доски памяти ветерана Михаила Минина в Пскове 27.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 апреля 27.04.2023, 11:570 На «ПЛН FM» стартует проект, посвященный главному политическому событию-2023 27.04.2023, 11:520 Александр Котов: Парламентаризм дает всем слоям общества возможность быть услышанными
27.04.2023, 11:500 Псковский столяр создал кресло по дизайну нейросети 27.04.2023, 11:390 ВЦИОМ: Доверие российскому обществу «Знание» выразили более 80% россиян 27.04.2023, 11:270 Александр Борисов: «Диктант Победы» помогает сохранить память о главных событиях истории России 27.04.2023, 11:231 Забывшего обстоятельства смертельного ДТП под Псковом водителя лишат свободы
27.04.2023, 11:130 «Зверьё моё»: Как правильно ухаживать за внешностью домашних животных? ВИДЕО 27.04.2023, 11:082 Россиянине в среднем считают достойной пенсию в размере 47 тысяч рублей - опрос 27.04.2023, 11:001 Опубликовано видео задержания блогера Елены Блиновской 27.04.2023, 10:451 «Планка»: О новинках в фитнес-индустрии
27.04.2023, 10:391 Движение автобусов по маршрутам №8 и №8а ограничено в Пскове 27.04.2023, 10:360 Космонавты записали обращение к участникам «Диктанта Победы» с МКС. ВИДЕО 27.04.2023, 10:260 С Днем российского парламентаризма поздравил псковичей Александр Козловский 27.04.2023, 10:190 Юрист предупредил о наказании за порчу городских клумб
27.04.2023, 10:100 Губернатор доставил груз для псковских десантников в зону спецоперации 27.04.2023, 09:560 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о работе в зоне СВО и списке добрых дел 27.04.2023, 09:470 Каждый четвёртый пскович работает в удаленном или гибридном формате - опрос 27.04.2023, 09:381 Установлена причина пожара в трехэтажном доме на улице Свердлова в Пскове
27.04.2023, 09:300 Дольщикам ограничат возможность обращения в суд 27.04.2023, 09:240 Автомобиль Audi загорелся в Печорах из-за короткого замыкания 27.04.2023, 09:150 Роспотребнадзор начал проверку детской присыпки Johnson & Johnson 27.04.2023, 09:060 Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru