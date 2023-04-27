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Двух псковичей наказали за продажу немаркированных сигарет и алкоголя

28.04.2023 12:52|ПсковКомментариев: 0

Жителей города Пскова привлекли к уголовной ответственности за продажу немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке (пункты «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

В период с июля 2016 года по май 2018 года подсудимые, действуя в составе организованной группы, приобрели и хранили для последующего сбыта не менее 9408 емкостей немаркированной и не соответствующей ГОСТу алкогольной продукции на общую сумму свыше 2 800 000 рублей, а также не менее 45 876 пачек сигарет на общую сумму свыше 5 200 000 рублей. Помимо этого подсудимые продали часть товара. 

Суд признал их виновными и назначил одному из мужчин наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а другому - в виде одного года четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Теги: #алкоголь #псков #сигареты
Источник: Псковская Лента Новостей
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