Происшествия

Двух псковичей наказали за продажу немаркированных сигарет и алкоголя

Жителей города Пскова привлекли к уголовной ответственности за продажу немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке (пункты «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В период с июля 2016 года по май 2018 года подсудимые, действуя в составе организованной группы, приобрели и хранили для последующего сбыта не менее 9408 емкостей немаркированной и не соответствующей ГОСТу алкогольной продукции на общую сумму свыше 2 800 000 рублей, а также не менее 45 876 пачек сигарет на общую сумму свыше 5 200 000 рублей. Помимо этого подсудимые продали часть товара.

Суд признал их виновными и назначил одному из мужчин наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а другому - в виде одного года четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.