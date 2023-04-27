Происшествия

Пскович украл алкоголь из магазина на улице Яна Фабрициуса

Пскович украл алкоголь из магазина на улице Яна Фабрициуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

28 апреля около 17:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Яна Фабрициуса, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 34-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передали сотрудникам полиции.