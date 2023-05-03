Происшествия

Жилой дом сгорел в палкинской деревне в результате короткого замыкания на ЛЭП

Жилой дом сгорел в деревне Мохново Палкинского района в результате короткого замыкания на линии электропередачи 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 14:02. В деревне сгорели жилой дом, нежилой дом и хозяйственная постройка.

Предварительная причина - кроткое замыкание на линии электропередачи, проходящей рядом с домом. Пожарным удалось спасти дачный дом и две хозпостройки.

Кроме того, утром в тот же день сгорела кровля бесхозного строения в Речном переулке в городе Дно. Предполагается, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки внутри строения.