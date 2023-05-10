Происшествия

Приметы и одежду пропавшей школьницы в Пскове уточнили в «ЛизаАлерт»

Приметы и одежду пропавшей школьницы в Пскове уточнили в «ЛизаАлерт». Ориентировка опубликована в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Елизавета Никулина 2009 года рождения была одета в бело-коричневую толстовку с белым капюшоном, темно-синие штаны с белыми лампасами и белые кроссовки. С собой была маленькая розовая сумочка.

Приметы: рост 168 см, нормальное телосложение, светлые волосы и серо-голубые глаза.

Информацию, которая поможет ее найти, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что 9 мая около 14.00 девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.