Происшествия

Печерянин предстанет перед судом за угрозу ружьем двум автомеханикам

Житель Печор предстанет перед судом за угрозу ружьем двум автомеханикам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.

В марте 37-летний мужчина пригласил двух автомехаников отремонтировать автомобиль. Из-за озвученной стоимости услуг по диагностике автомобиля случилась ссора. В ходе конфликта мужчина взял из дома принадлежащее ему гладкоствольное ружье и направил в сторону автомехаников, после чего выстрелил в непосредственной близости от них.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.