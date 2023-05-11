Происшествия

Жилой дом сгорел в Стругокрасненском районе

Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в деревне Цапелька Стругокрасненского района на улице Мирной 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.

В тот же день жилой дом горел на улице 2-й Слободской в Гдове. В результате пожара кровля дома полностью сгорела. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате аварийного режима работы электросети внутри жилого дома. Две хозяйственные постройки удалось спасти.

А в Пскове на улице Льва Толстого огонь повредил моторный отсек в автомобиле Chery Fora A21 2007 года выпуска. В ведомстве считают, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке. Автомобиль удалось спасти.