Происшествия

Мошенники пообещали псковичу 12 млн рублей

Мошенники пообещали жителю города Пскова 12 миллионов рублей в качестве компенсации за то, что фирма, где он заказывал БАДы, прекратила действие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Псковичу позвонил на мобильный телефон неизвестный и сообщил, что фирма, где он ранее заказывал биологически активные добавки, прекратила свое существование, в связи с чем в качестве компенсации ему выплатят 12 миллионов рублей. Однако мужчина должен заплатить юристам за работу 58 тысяч рублей. Потерпевший сообщил, что не располагает указанной суммой. Тогда мошенники предложили перевести ему 5100 рублей, что мужчина и сделал.

Дознаватель ОД УМВД России по Пскову по данному факту возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла на контроль.