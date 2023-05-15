Происшествия

Фальшивую тысячерублевую купюру обнаружили в Пскове

Тысячерублевую купюру с признаками подделки обнаружили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Банкноту нашли 15 мая в одном из финансовых учреждений города. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

«Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!» - напомнили в полиции.