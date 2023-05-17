Происшествия

Около 10 детей выпало из окон в Псковской области с начала года

Около 10 детей выпало из окон в Псковской области с начала года. Об этом сообщил врач-травматолог, заведующий травмпунктом Псковской детской областной больницы Алексей Авдонин в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Нельзя лишать детей отдыха. Хотелось бы обратиться к родителям. Зачастую травмы происходят из-за того, что мы не разговариваем с детьми, не просим быть острожными. Такого рода рекомендации должны быть по поводу нахождения на улице. Наши дети за учебный год устают, за лето укрепляют свое здоровье. Они должны двигаться. Нам, родителям, надо усилить контроль. Это главное пожелание», – прокомментировала инициативу сократить летние каникулы старшая медсестра центра здоровья детей Псковской областной клинической больницы Светлана Федорова.

Она также отметила, что с каждым годом возрастает процент падения из окон.

«Около 10 человек поступило с начала года», – уточнил статистику Алексей Авдонин.