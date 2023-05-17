Происшествия

Юного псковича по ошибке окунули в ванну с горячей водой

Как юный пскович получил 65% ожог тела, рассказал врач-травматолог, заведующий травмпунктом Псковской детской областной больницы Алексей Авдонин в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Ребенок поступал на моем дежурстве из районного центра. Малыша по ошибке окунули в ванну с горячей водой. Были не маркированные емкости. В натопленной бане сложно понять, горячая или холодная. Мы видели результат. Ребенка стабилизировали. Перевели бортом санавиации, данные о состоянии будут, если переведется на долечивание к нам», – уточнил врач.

Напомним, 13 мая бортом санавиации в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (Первая детская городская больница) был доставлен пациент из Псковской областной детской клинической больницы.