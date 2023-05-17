Происшествия

В Пскове женщина отказалась от покупки шоколада и обманом получила лишние деньги

В Пскове женщина отказалась от покупки шоколада и обманом получила лишние деньги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Женщина, не имеющая постоянного места жительства, приехала в Псков из Тверской области. В отделении «Почты России» она решила купить пять плиток шоколада, передав купюру в размере 5000 рублей. Затем, получив сдачу, женщина отказалась от покупки, потребовав вернуть ей пятитысячную купюру, при этом спрятав 3 тысячи рублей в руке, женщина вернула шоколад и 1700 рублей. Обманув оператора, забрав 5000 и 3000 рублей, женщина скрылась с места преступления. Аналогичным способом женщина совершила преступление в другом отделении «Почты России».

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.