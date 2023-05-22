Происшествия

Полиция ищет виновных в повреждении спортплощадки в псковском парке

Полиция устанавливает причастных к повреждению спортивной площадки в парке Гагарина города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Оксана Григорьева / «ВКонтакте»

«Полиция проводит проверку по факту возгорания спортивного баскетбольного кольца со щитом, находящегося на детской площадке в парке Гагарина города Пскова. 22 мая в 4:46 в дежурную часть управления МВД России по городу Пскову от очевидца поступило сообщение о возгорании. На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа. Действия полиции на данный момент направлены на установление лиц, причастных к данному противоправному деянию. Проводится процессуальная проверка», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о факте возгорания баскетбольной площадки в парке имени Юрия Гагарина в Пскове.

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Помимо этого, вандалы разбили остекление остановочного павильона на улице Леона Поземского в Пскове.

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Глава города Пскова Борис Елкин отметил, что по факту повреждения остановочного павильона и спортивной площадки в Пскове поданы заявления в полицию.