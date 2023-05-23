Распространяющего в Сети идеи неоязычества псковича осудили по трем статьям

Противоправную деятельность ранее судимого за публичное оправдание терроризма жителя Псковской области пресекли сотрудники управления ФСБ России по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Являясь сторонником запрещённой в России «Древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов»*, гражданин на видеохостинге YouTube размещал видеозаписи, посредством которых активно распространял идеологию указанной организации. Мужчина призывал к совершению преступлений экстремистской направленности, к совершению насильственных действий в отношении первых лиц государства, сотрудников правоохранительных структур, к изменению конституционного строя Российской Федерации и к нарушению территориальной целостности страны. С упомянутыми видеозаписями ознакомилось значительное количество пользователей.
Приговором 2-ого Западного окружного военного суда мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных:
Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафа в размере 700 тысяч рублей, ограничения свободы сроком на один год. Также мужчина лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на срок три года.
Приговор вступил в законную силу.
Инглиизм (полное название: Древнерусская инглиистическая церковь православных староверов-инглингов)* - новое религиозное движение, одно из направлений в славянском неоязычестве. Создано в Омске в 1992 году.
В 2009 году все зарегистрированные объединения инглингов были закрыты в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
*признана в России экстремистской организацией