Происшествия

Браконьеров задержали на озере Черное в Стругокрасненском районе

Браконьеров задержали на озере Черное в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: архив ПЛН

Ранним утром 23 мая в Стругокрасненском районе в ходе рейдовых мероприятий сотрудники МО МВД России «Стругокрасненский» во взаимодействии с представителями рыбоохраны пресекли незаконную добычу водных биоресурсов в акватории озера Черное у деревни Ждани. Двое сельчан с помощью сетей осуществляли незаконный лов рыбы. У них изъяли лодка и лодочный мотор, пять сетей, а также 15 лещей.

В этот же день на озере Черное полицейские установили еще одного местного жителя, который, используя сети, тоже занимался незаконным ловом леща. У браконьера изъяли лодку, сети и улов.

В настоящее время устанавливается причиненный ущерб. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.