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Хозяин собак отказался добровольно компенсировать моральный вред учителю в Пустошкинском районе

Хозяин собак отказался добровольно компенсировать моральный вред учителю в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Пострадавшая от нападения собак женщина. Фото: Ольга Кутузова

Опочецкий районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Пустошкинского района в интересах истца о компенсации морального вреда.

Прокурор в порядке статьи 45 ГПК РФ обратился в суд с иском о взыскании с ответчика денежных средств в размере 250 000 рублей в счёт компенсации морального вреда в связи с причинением собаками, принадлежащими последнему, средней тяжести вреда здоровью истцу.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что на женщину напали и покусали собаки, в результате чего ее госпитализировали в больницу.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что собаки, напавшие на истца, принадлежат ответчику. Порода указанных собак схожа на акиту, также собаки имеют свободный выход за придомовую территорию.

В результате полученных травм женщина испытала физические и нравственные страдания, сильные душевные переживания. Ответчик признал причинение его собаками вреда здоровью истцу, а также свою вину, раскаялся в содеянном, однако, компенсировать моральный вред добровольно отказался.

Решением Опочецкого районного суда Псковской области иск прокурора в защиту законных интересов истца удовлетворён. Суд взыскал с ответчика в счёт компенсации морального вреда денежные средства в размере 250 000 рублей.

Решение в законную силу пока не вступило.

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9 октября 2022 года в деревне Забелевица Пустошкинского района на пожилую учительницу напали собаки, принадлежащие местному жителю, и покусали ее. Пострадавшую госпитализировали в травматологию Великолукской межрайонной больницы с диагнозом: множественные укушенные раны верхних и нижних конечностей.